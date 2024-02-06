Siyasilerden Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıya ilişkin mesaj

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Bugün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen 2’si saldırgan 3 kişinin öldüğü, 5’inin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin siyasilerden kınama mesajları geldi.

Söz konusu silahlı saldırıya ilişkin siyasiler partiler tarafından şu mesajlar verildi:

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralanan polislere ve vatandaşlara acil şifalar diledi.

Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralanan kahraman polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Başımız sağ olsun… 🇹🇷 — Meral Akşener (@meral_aksener) February 6, 2024

- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise saldırıyı kınadığı mesajında, “Çağlayan yapılan hain terör saldırısını kınıyorum. Adliyemize, emniyet güçlerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz.” ifadelerine yer verdi.

Çağlayan Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısını kınıyorum. Adliyemize, emniyet güçlerimize geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 6, 2024

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “terör saldırısını lanetlediğini” belirterek, “Kahraman polislerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak!” ifadelerine yer verdi.

Çağlayan Adliyesi’nde polis noktasına yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Kahraman polislerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak! — Murat KURUM (@murat_kurum) February 6, 2024

- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, Çağlayan’daki silahlı saldırıyı kınadı.

Babacan mesajında, “Güvenlik güçlerimize, adliye personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.tanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki kontrol noktasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyorum.



Güvenlik güçlerimize, adliye personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) February 6, 2024

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, söz konusu saldırıyı kınarayak, olayda yaşamını yitiren vatandaşa Allah'tan rahmet, milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 6, 2024

Ne olmuştu?

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının “DHKP/C terör örgütü” tarafından gerçekleştirildiği belirtti.