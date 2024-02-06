Politika

Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile görüştü

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Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile görüştü (FOTO: İHA)
Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile görüştü (FOTO: İHA)
Irak Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Irak Türkiye İçişleri Bakanlığı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ve  İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Irak İçişleri Bakanı Şammari ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

- Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşmıştı.

Sabah saatlerinde Uluslararası Bağdat Havalimanına ulaşan Yaşar Güler'i, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve Iraklı yetkililer karşılamıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Ocak’ta Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

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