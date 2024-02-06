Adalet Bakanı Tunç: Çağlayan'daki silahlı saldırıyla ilgili 34 kişi gözaltına alındı

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Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı kınayan Bakan Tunç, "Bugün saat 11.32 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na bir saldırı girişiminde bulunuldu. Polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında 4 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlarımızdan birisi hastanede vefat etti. 3 polislerimiz yaralandı. Yaralı polislerimiz ve vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Polisin dikkati sayesinde saldırının önlendiğini vurgulayan Tunç, "Burada kahraman polisimizin kararlı bir şekilde kahramanlığı ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor." diye konuştu.

“Terörle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini” söyleyen Bakan Tunç, "Adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz, 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. Adli soruşturma sürmeye devam edecek. Şu anda 34 gözaltı var." dedi.

“Teröristler ile ilgili detayların adli soruşturma kapsamında ortaya çıkacağını” söyleyen Bakan Tunç, “Bugünkü saldırıda etkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla'nın, savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Şafak Yayla ile ilgili bir akrabalık bağı tespit edilemedi.” ifadelerini kullandı.

Saldırganlarla ilgili çalışmaların titizlikler yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Bahsettiğiniz terörist etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan birisi. 15 yıl cezasını çektikten sonra cezası biten biri. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası yargıtayda devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay ceza evinden tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması söz konusu idi.” dedi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” denildi.