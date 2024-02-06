ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi’nde ateşkes ve İsrail-Hamas savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından Orta Doğu turunun ikinci durağı Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bir araya geldi.

Blinken ve es-Sisi görüşmede, Gazze Şeridi’nde ateşkes, esir takası ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi konuları ele aldı.

Antony Blinken’ın gezisi sırasında, İsrail'in yanı sıra Mısır ayrıca Gazze Şeridi'ni kontrol eden ve Doha'da bir ofisi bulunan Hamas ile kilit arabulucu olan Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken'ın ziyareti, ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere ve Yemen'deki Husi mevzilerine misilleme saldırıları düzenlemesinin ardından Orta Doğu'ya yayılan çatışmaların tırmanışıyla birlikte gerçekleşiyor.