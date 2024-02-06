Irak Merkez Bankasından 3 İranlı bankaya yaptırım

HABER MERKEZİ

Irak Merkez Bankası, yaptırımlar nedeniyle 3 İranlı bankanın lisansını iptal etti.

Irak Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ammar Hemed Xelef, İran Milli Bankası Genel Müdürlüğüne yazdığı mektupta, “Bankanın Irak'taki şubesinin kayıpları ve sınırlı faaliyetleri dikkate alınarak Irak'ta faaliyet gösterme lisansı iptal etme kararı alındı.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, haberin brokerlar tarafından doların düşmesini önlemek için abartıldığını söyledi.

İshak açıklamasının devamında, Irak'taki Milli, Parsian ve Ta'awun Islami adlı İranlı bankaların 2 yıl önce faaliyetlerini askıya alarak, döviz bozdurmadığını ifade etti.

Finans ve Bankacılık uzmanı Abdurrahman Şexi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu bankaların faaliyetleri hakkında bazı şüpheler bulunduğunu, bu nedenle lisansları iptal edildiğini söyledi.

Abdurrahman Şexi, gelecekte ABD ve Irak'ın diğer bazı İranlı banka ve şirketlerine de yaptırım uygulanmasının beklendiğini aktardı.