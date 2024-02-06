Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi ziyaret kapsamında Erbil’de

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Erbil'de
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Erbil'de
kürdistan Türkiye Kürdistan Bölgesi Yaşar Güler Metin Gürak Milli Savunma Bakanlığı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ı Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024 Salı günü Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geldikleri kaydedildi.

Akşam saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanına ulaşan Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ın Erbil ziyaretinden önce Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüştükleri bildirilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Ocak’ta Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

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