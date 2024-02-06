ABD ve Irak’ın BMGK temsilcilerinden açıklama

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Irak’ın durumunu görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantı kapsamında ABD ve Irak’ın BMGK temsilcileri konuştu.

Toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

- “Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasını destekliyoruz”

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi Robert Wood, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bugün Irak'ta kaydedilen ilerlemenin yanı sıra UNAMI'nin Irak'taki tüm çalışmalarını da destekliyoruz." dedi.

Kürtidstan Parlamentosu seçimleri hakkında açıklamada bulunan Wood, “UNAMI'nin, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin bu baharda gecikmeksizin yapılmasına destek olmak amacıyla Irak Yüksek Seçim Komisyonu ile yaptığı hazırlıkları destekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Silahlı grupların saldırılarının kabul edilemez olduğu ve devam etmemesi gerektiğini belirten ABD temsilcisi, “Ne yazık ki İran'ın çıkarları doğrultusunda çalışan silahlı gruplar, DAİŞ’le mücadele çabalarımızı baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar.” diye konuştu.

- “Irak ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor”

Irak’ın BMGK Temsilcisi Abbas Kazım ise Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ikili ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kazım, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Irak Hükümetinin anlaşmaya varmak için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyonu sürdüreceğini belirterek, “Bu amaç doğrultusunda aralarında görüşmeler sürüyor.” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlatılması için her türlü çabanın gösterileceğinin altını çizen Kazım, “İki hükümet, başta bütçe ve maaş olmak üzere çeşitli meselelerde anlaşmalara varıldı.” ifadelerini kullandı.

Kazım konuşmasının devamında, "Irak Hükümeti yolsuzluk ve işsizlikle mücadele için her türlü çabayı gösterdi. Bu doğrultuda güzel adımlar atıldı. Irak hükümeti ülkedeki işsizlik oranını düşürerek verdiği sözü yerine getirdi." dedi.