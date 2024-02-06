Sudani: Irak topraklarının Türkiye için tehdit kaynağı haline gelmesine izin vermeyeceğiz

HABER MERKEZİ

Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Irak topraklarının Türkiye ve komşu ülkeler için tehdit kaynağı olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye ile sınırları korumak için çok sayıda tedbir aldıklarını söyledi.

Sudani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Sudani’nin bugün (6 Şubat 2024) Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile görüştüğü bildirildi.

Sudani, iki ülkenin sınır ve güvenlik sorunlarının iş birliği ve koordinasyon yoluyla çözülmesinin gerektiğini vurgulayarak, Irak topraklarının Türkiye ve komşu ülkeler için tehdit kaynağı haline gelmesine izin vermeyeceklerini, bu bağlamda iki ülkenin sınırlarını korumaya yönelik birçok önlem alındığını ifade etti.

Bakan Güler ise ülkesinin ortak ilişkileri sürdürme, sınırları koruma, istihbarat ve terörle mücadele alanında güvenlik önlemleri alma isteğini dile getirdi.

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşmıştı.

Sabah saatlerinde Uluslararası Bağdat Havalimanına ulaşan Yaşar Güler'i, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve Iraklı yetkililer karşılamıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Ocak’ta Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.