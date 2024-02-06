Hamas’tan İsrail ile esir takasına dair anlaşmaya “olumlu” yanıt geldi

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Katar, Hamas’ın İsrail ile esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini belirtti.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas’ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini belirterek, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Katar’da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına ilişkin sunulan teklife Hamas’tan yanıt geldiğini, söz konusu yanıtının İsrail'e iletildiğini belirten Al Thani, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi’ne yönelik desteğin ve yardımların devam ettiğini vurgulayan Al Thani, "Hastaneler hedef alınmaya, bombalanmaya ve yerinden edilmiş insanlar yollarda öldürülmeye devam ediliyor. Bu kriz sırasında ABD ile olan iş birliğimize değer veriyor ve takdir ediyoruz.” diye konuştu.

Blinken, ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail Hükümeti ile görüşeceğim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'a sunulan teklifin önceki anlaşmayı genişletmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Söz konusu anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.