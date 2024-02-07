Dört ilde eğitime kar engeli

HABER MERKEZİ

Ardahan'da kent genelinde, Artvin, Van ve Ağrı'nın ise bazı ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil olacak.

Ardahan

Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime bugün ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." dedi.

Artvin

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de bugün için okullar tatil edildi.

Van

Van'ın Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı, Saray ilçesinde ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.