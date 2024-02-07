Politika

ABD Meclisi, İsrail'e yardım tasarısını reddetti

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ABD ABD Cumhuriyetçi Parti İsrail

HABER MERKEZİ 

ABD Temsilciler Meclisine, Cumhuriyetçi Parti'nin sunduğu İsrail'e 17.6 milyar dolar yardım sağlanmasını öngören yasa tasarısı reddedildi.

Demokratlar, tercih haklarını Ukrayna'ya da yardım, uluslararası insani yardımlara fon ve ABD'nin sınır güvenliğine de katkı sağlayacak bir pakette kullanmak istediklerini belirterek, tasarıya destek vermedi.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Mike Johnson, İsrail'e 17.6 milyar dolar yardım tasarısının "ölü doğduğunu" belirtti.

İsrail'e yardımın kabul edilmesi için Temsilciler Meclisinin 3'te ikisinin desteğini alması gerekiyordu. Oylama 250'ye 180 sona erince tasarı kabul edilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarıyı veto edeceğinin sinyallerini vermesinin ardından 167 Demokrat karşı oy kullandı. Cumhuriyetçilerin tek başına Meclise getirdiği tasarıya 13 Cumhuriyetçi hayır oyu verdi.

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