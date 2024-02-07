Irak ve ABD Dışişleri Bakanları 7 Irak bankasına uygulanan yaptırımları görüştü

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Iraklı 7 bankaya uygulanan yaptırımları görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hüseyin ile ABD’li mevkidaşı Blinken’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının 7 Irak bankasına uyguladığı yaptırımların ele alındığı görüşmede, Bakan Hüseyin, Irak'ın uluslararası çatışma alanından uzak tutulması amacıyla kendi topraklarına yönelik saldırıları reddettiğini dile getirdi.

Açıklamaya göre Bakan Hüseyin, koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda iki taraf arasında diyaloğun ve ortak üst düzey askeri komite toplantılarının yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.