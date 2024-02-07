Başak Demirtaş İBB adaylığından çekildi

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HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığından çekildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Başak Demirtaş’ın ortak karar aldığı öğrenildi.

İstanbul'da belediye seçimlerine aday olacağını açıklayan Selahaddin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, DEM Parti içindeki görüşmelerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle çekilmek istediği iddia edildi.

DEM Parti henüz Başak Demirtaş'ı İstanbul'a resmen aday göstermese de adaylığıyla ilgili birçok toplantı gerçekleştirdi.

Partinin cuma günü İstanbul ve diğer illerdeki adaylarını açıklaması bekleniyor.

Başak Demirtaş, adaylıktan çekildiğine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır."

Başak Demirtaş gazeteci İrfan Aktan’a Artı Gerçek'te yaptığı açıklanmada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.” demişti.