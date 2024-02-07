Başbakan Barzani ile Bakan Güler görüşmesine dair açıklama

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Irak'taki genel durum ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Irak ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması için koordinasyon ve ortak iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı (Yaşar Güler), Erbil saldırısında yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi ve saldırının hiçbir gerekçesi olmadığını dile getirdi.” ifadelerine yer verildi.

Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin iyi komşuluk ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkileri geliştirme arzusunu yineleyerek, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman güvenlik ve istikrar unsuru olacağı, komşu ülkelere tehdit oluşturmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Görüşmede, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemi, bölgedeki durumun normalleştirilmesi ve mültecilerin yerlerine geri gönderilmesi de ele alındı.

Bakan Güler, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesinden önce, sabah saat 10.00'da Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

Yaşar Güler, dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gece saatlerinde Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Erbil ziyareti öncesi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile bir araya gelmişti.