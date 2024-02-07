Başkan Mesud Barzani, Bakan Güler'i kabul etti

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Başkan Mesud Barzani, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Başkan Barzani, bugün (7 Şubat 2024 Çarşamba günü) Salahaddin'de Savunma Bakanı Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki siyasi durum, Orta Doğu'daki son gelişmeler ile terör tehdidinin yanı sıra Irak, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi-Türkiye ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla iki ülke arasındaki koordinasyon ve ortak çalışmalara vurgu yapıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Güler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.” ifadeleri kullanıldı.

Bakan Güler, Başkan Mesud Barzani ile görüşmesinden önce, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Yaşar Güler, dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gece saatlerinde Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Erbil ziyareti öncesi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile bir araya gelmişti.