Aydın Maruf, Türkiye Savunma Bakanı Güler ile görüştü

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Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, dün Erbil’e gelen Savunma Bakanı Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney’i karşıladı.

Bakan Maruf, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı Güler ile Kürdistan Bölgesi'ndeki Türkmenlerin durumunu ve Erbil-Ankara ilişkilerini görüştüklerini dile getiren Maruf, "Kota meselesi önemlidir. Her toplantı ve görüşmede bunu masaya yatıracağız. Bileşenlerin durumu şu anda çok iyi." dedi.

Bakan Güler, Başkan Aydın Maruf ile görüşmesinden önce, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başkan Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Yaşar Güler, dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gece saatlerinde Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Erbil ziyareti öncesi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile bir araya gelmişti.