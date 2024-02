Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi, her zaman güvenlik ve istikrar unsuru olacak

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman güvenlik ve istikrar unsuru olacağını söyledi.

Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesbından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le koordinasyonun devam etmesine vurgu yaptık.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Barzani, açıklamasının devamında, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman güvenlik ve istikrar unsuru olacağını, komşularımız için tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İran'ın Erbil'e yönelik saldırısında, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini, saldırının gerekçesiz olduğunu belirttiğini ifade edildi.

I thanked Turkish Defense Minister Yaşar Güler for his condolences for the unjustified attack on Erbil.



We agreed on the importance of good neighborly ties based on common interests.



The Kurdistan Region is not a threat to its neighbors. pic.twitter.com/RaJUFiSRCV