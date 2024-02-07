Politika

İran'ın BM Büyükelçisi: Hamas'a silah veriyoruz

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HABER MERKEZİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Emir Said İrvani, İran'ın Hamas'a silah verdiğini ve Filistinli savaşçıların yeteneklerini geliştirdiğini açıkladı.

7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısında İran'ın hiçbir rol oynamadığını, saldırının Filistinlilerin kararı olduğuna dikkat çeken İrvani, İran'ın Hamas'a silah verdiğini ve Filistinli savaşçıların yeteneklerini geliştirdiğini açıkladı.

Yemen’deki Husilerle açıklama yapan Büyükelçi İrvani, İran’ın, Husilere silah vermediğini, İsrail ve ABD hedeflerine saldıran bölgedeki silahlı grupların kararlarına müdahale etmediğini söyledi.

Tahran'ın savaşçılara komuta etmediğini, sadece onlarla istişarede bulunduğunu belirten İrvani, “İran İslam Cumhuriyeti’nin, İslam Direniş Cephesi ile NATO benzeri bir savunma ittifakı vardır.” dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

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