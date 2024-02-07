Politika

Bağdat’ta 3 patlama meydana geldi: 3 ölü

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Hedef alınan araç
Hedef alınan araç
Irak Bağdat Patlama İHA Irak

HABER MERKEZİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 patlama sesi duyuldu.

Kurdistan24 muhabiri Şivan Cebari, Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir aracın hedef alındığını bildirdi.

Aracı hedef alan insansız hava aracının (İHA) ABD'ye ait olduğu öğrenildi. Söz konusu İHA'nın 2020 yılında Eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi hedef almak için kullanılan araçla aynı olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre olayda 3 kişinin hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri güvenlik tedbirleri aldı ve incelemelere başladı.

Irak Hizbullahı, yaptığı açıklamada olayda Ebu Bakır Sadi ve Erkan Aliawi adlı 2 Haşdi Şabi sorumlusunun yaşamını yitirdiğini doğruladı.

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