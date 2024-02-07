Politika

İspanya Savunma Bakanı Robles’ten Bağdat’a resmi ziyaret

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Karşılama töreni
Karşılama töreni
Irak İspanya Irak

HABER MERKEZİ

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Said tarafından karşılandı.

Irak Savunma Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün (7 Şubat 2024) Savunma Bakanı Said, Bağdat'ta İspanya Savunma Bakanı Robles’i karşıladığı belirtildi.

Taraflar, Irak ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.

İspanya’nın, Irak, Suriye ve Kuveyt'te 11 bin askeri konuşlandırdığı, bu askerlerin yüzde 5'i Irak kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim verdiği öğreniliyor.

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