Hafaci: ABD saldırısı açık bir düşmanlık ve egemenlik ihlalidir

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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, ABD'nin saldırılarının “düşmanca” olduğunu ve tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Dün gece saatlerinde, Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.

Söz konusu saldırıların ardından açıklamada bulunan Hafaci, “ABD saldırısı açık bir düşmanlıktır ve egemenlik ihlalidir.” dedi.

Irak Hizbullahı, yaptığı açıklamada saldırıda, Ebu Bakır Sadi ve Erkan Aliawi adlı 2 Haşdi Şabi sorumlusunun yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.

Haşdi Şabiye bağlı Nujaba Hareketi ise saldırılara karşı Irak Hükümetine kararlı bir duruş sergilemesi çağırısında bulundu.

ABD'nin Bağdat'taki saldırısına misilleme yapılması tehdidinde bulunan Nujaba Hareketi, “Bu suç cezasız kalmayacaktır.” açıklamasında bulundu.

Irak Güvenlik Medya Ağı da söz konusu saldırıyla ilgili özel bir teknik ekip tarafından soruşturma başlatıldığını açıklayarak, “Saldırı, aracın yanmasına ve içindekilerin ölümüne neden oldu. Saldırının yöntemi ve kaynağının belirlenmesi için soruşturmalar sürüyor.” ifadelerini kullandı.