CENTCOM'dan Bağdat'taki saldırıya ilişkin açıklama: Hizbullah komutanını hedef aldık

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bağdat’ta bir aracı hedef alan saldırıların sorumluluğunu üstlenerek, “Bağdat'ta güçlerimize yönelik saldırılara karşılık olarak saat 21.30'da saldırı başlattık.” açıklamasını yaptı.

“Bölgedeki güçlerimizi hedef alan ve saldırı planlayan bir Hizbullah komutanını hedef aldık.” ifadesi kullanılan açıklamada, “ABD Hükümeti güçlerimizi korumak için gerekli adımları atmaya devam edecek.” denildi.

Açıklamada, “ABD güçlerinin güvenliğini tehdit eden herkesten hesap sormaktan çekinmeyeceklerini” vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Bağdat'taki saldırıyla ilgili raporlardan haberdar olduklarını duyurdu.

Dün gece saatlerinde, Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.

Söz konusu saldırıların ardından açıklamada bulunan Hafaci, “ABD saldırısı açık bir düşmanlıktır ve egemenlik ihlalidir.” dedi.

Irak Hizbullahı, yaptığı açıklamada saldırıda, Ebu Bakır Sadi ve Erkan Aliawi adlı 2 Haşdi Şabi sorumlusunun yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.

Haşdi Şabiye bağlı Nujaba Hareketi ise saldırılara karşı Irak Hükümetine kararlı bir duruş sergilemesi çağırısında bulundu.

Irak Güvenlik Medya Ağı da söz konusu saldırıyla ilgili özel bir teknik ekip tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.