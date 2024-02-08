Bursa'da aile katliamı: Anne baba ve kardeşini öldürdü

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Bursa'da 29 yaşındaki Abdulsamet Y. isimli erkek, babasını annesini ve kardeşini katletti.

Bursa'da, babası S.Y.(64) ile tartışan Abdulsamet Y. (29), pompalı tüfekle önce babasını ardından da kavgayı ayırmaya çalışan annesi Z.Y.(69) ve kardeşi M.Y.'yi(25) vurdu.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde 7 yaşındaki oğluyla ailesinin evine giden Abdulsamet Y. ile babası S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sonucu Abdulsamet Y. pompalı tüfekle, babası, annesi ve kardeşini vurdu.

Açılan ateşte, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan anne ile baba olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlk saldırıdan yaralı kurtulan M.Y. evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, mutfaktan ekmek bıçağı alan Abdulsamet Y., 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde kardeşinin boğazını keserek öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, 7 yaşındaki oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Y.'yi gözaltına aldı. 7 yaşındaki oğlu da koruma altına alındı.