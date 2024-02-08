Zonguldak-Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

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Zonguldak’ta özel bir maden şirketi tarafından işletilen maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçiden bir yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında, henüz belirlenmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarılırken, diğer işçinin cansız bedenine 5 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı.

Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Çetinkaya (45) ve Erdem Y'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini duyurmuştu.

Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasını yapmıştı.