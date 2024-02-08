Pakistan'da seçimler başladı: İnternete erişim kesildi

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Pakistan, kutuplaşmış bir siyasi ortamın, silahlı saldırıların ve ekonomik krizin ortasında genel seçimler düzenliyor.

76 yıllık ülke tarihinde ordunun yönetime el koyması, sıkıyönetim, siyasi çalkantılar, militan grupların yükselişi ve Hindistan'la savaşların gölgesindeki 12'inci seçim yapılıyor.

Parlamento'nun alt kanadında (Ulusal Meclis), kadınlar ve azınlıklar için ayrılan 70 sandalye dahil toplam 266 sandalyeden pay almak için 44 siyasi parti yarışıyor.

Kadınların rolünün sembolik olmaktan öteye gidemediği Pakistan siyasetine erkeklerin yanı sıra üç parti hakim.

Bunlar; Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Tahrik-i İnsaf (Pakistan Adalet Hareketi / PTI ) ve Pakistan Halk Partisi (PPP).

Kayıtlı 127 milyon seçmenler sandık başına giden Pakistan’da hükümet, mobil hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, ülkede son zamanlarda yaşanan terör olaylarını gerekçe göstererek tedbirin gerekli olduğunu söyledi.

Üç kez Başbakan olan Navaz Şerif, birçok analiste göre Pakistan'ın şimdiye kadarki "en az güvenilir" seçimi olan seçimde oy pusulasında yer aldı.