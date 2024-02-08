MSB'den F-16 açıklaması: Olumsuzluk beklenmiyor

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) kaynaklar, ABD Kongresi’ne sunulan ve Türkiye’ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneri ile ilgili, “Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir.” açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

PKK, KCK, PYD, YPG, DAİŞ ve FETÖ’ye karşı mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı; 144'ü Irak'ın, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaşmıştır. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar ‘ama’sız ve amansız bir şekilde devam edecektir."

CNN Türk’te yer alan habere göre bakanlık kaynakları, ABD Kongresine sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan öneri ile ilgili de kongredeki sessizlik sürecinin devam ettiğini ve bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmediğini aktardı.