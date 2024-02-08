Gazze'de bir gazeteci daha öldürüldü

HABER MERKEZİ

İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki evini hedef alması neticesinde Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad’ın da İsrail saldırısında hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 124'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Abdulcevvad'ın ailesine ve Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.