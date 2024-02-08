Erdoğan 6'lı Masa'yı hedef aldı: Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yüklediler

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı Masa'yı hedef alarak, "Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi kapalı spor salonunda gerçekleştirilen kura çekimi programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceklerini, önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınır ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçasıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır." ifadelerini kullandı.

İktidara geldiklerinde önce güven ve istikrar iklimini tesis etmeye başladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler. Son olarak şanslarını cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde denediler. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler. Bütün bu yükü de Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler." diye konuştu.

"Milletin mayıs seçimlerinin ardından 6'lı ittifakın durumuna bakıp, ülkenin bunların eline kalmadığına şürkeğini" söyleyen Erdoğan, "Mart seçimlerinden sonrada şehirlerimizdeki vatandaşlarımız bunun aynısını yapacak. Biz ülkemize şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz." dedi.

Muhalefeti eleştirilerini sürdüren Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlerde bazı belediyeleri kaybetmemek için "akıllara ziyan arayışlara" giriştiğini kaydederek, "Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz. Daha önce Çağlayan Adliyesine saldıran teröristlere kol kanat oldular. Emperyalistlerin ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullandıkları her araca sarılmak mı dersiniz nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıyorlar. Bir yandan da kendi içlerinde de kavga halindeler." ifadelerini kullandı.