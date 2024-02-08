KDP Fraksiyonu, Ninova İl Meclisi toplantısını terk etti

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu ile Ninova Muahada Fraksiyonunun bazı üyeleri, Ninova il meclisi toplantı salonunu terk etti.

Ninova İl Meclisi, vali yardımcılarını seçmek üzere toplantısına başladı. KDP Fraksiyonu ile eski Musul Valisi Necim Cuburi’nin Ninova Muahada Fraksiyonunun bazı üyeleri toplantı salonunu terk etti.

Kurdistan24 muhabinin aktardığına göre Ninova İl Meclisindeki KDP Fraksiyonu üyeleri, birinci vali yardımcısı seçimi öncesinde ikinci vali yardımcısı için yapılan oylamayı protesto etti. Taraflar arasında varılan siyasi anlaşmaya göre Ninova birinci vali yardımcılığı görevi KDP'ye verilecek ve onun adayı Sirwan Rojbeyani olacak.

Ninova il meclisi, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğuyla Abdülkadir Dexil'i valiliğe, Ahmed Hasud'u meclis başkanlığına, Muhammed Abdullah Cuburi'yi de meclis başkan yardımcılığına seçmişti.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık 2023’te Kürdistani bölgeler dahil ülke genelinde gerçekleştirildi. Sabah saat 8.00’de başlayan seçimler akşam 18.00’de sona erdi. Söz konusu seçimler Kerkük’te 2005’in ardından yapılan ilk il meclisi seçimi oldu.

19 Aralık 2023’te il meclisi özel ve genel seçimlerinde katılım oranının %41, en yüksek katılım oranının %66 ile Kerkük'te, en düşük katılım oranının da %21 ile Bağdat/Rassafa'da gerçekleştiği duyuruldu.