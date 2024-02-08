Sağlık

Gazze’de can kaybı 27 bin 840’a çıktı

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Gazze Şeridi
Gazze Şeridi
ortadoğu Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Hamas İsrail

HABER MERKEZİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 27 bin 840’a çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde 125 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 130 kişiyi daha öldürdüğü, 170 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen kişilerin sayısının 27 bin 840'a, yaralı sayısının da 67 bin 317'ye yükseldiği aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

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