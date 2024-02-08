Kürdistan Bölgesi heyeti, bir grup ABD'li senatör ve kongre üyesiyle görüştü

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bir heyet, Washington'da çok sayıda ABD'li senatör ve kongre üyesiyle ikili ilişkiler ile Irak ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kürdistan Bölgesi heyeti, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü enato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Senatör Bill Haggerty, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Senato Askeri İşler Komitesi Üyesi Senatör Ted Budd, Senato Askeri İşler Komitesi üyesi Senatör Joe Manchin, Senato Dışişleri Komitesi üyesi Senatör Chris Van Hollen ve Senato Askeri İşler Komitesi üyesi Senatör Johnny Ernst ile ayrı ayrı görüştü.

Söz konusu heyet, görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki genel durumun yanı sıra ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve reform sürecini ele aldı.

ABD Kongresinin Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek yinelendiği görüşmelerde, ABD'li yetkililer, Kürdistan Bölgesi ile dostluğuna ve ortaklığına övgüde bulunarak, farklı bileşenlerin bir arada yaşamasının önemine değindi.

Kürdistan Bölgesi heyetine, Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri, Dış Politika İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Falah Mustafa ve Dış İlişkiler Sorumlusu Niyaz Salih Mustafa başkanlık etti. Kürdistan Bölgesi’nin Washington Temsilcisi Trifa Aziz ise heyete eşlik etti.