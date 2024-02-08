Tunus-Göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 13 ölü, 27 kayıp

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Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi kayboldu.

Tunus'un Şebba kenti açıklarında 42 Sudanlı göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu.

Yetkililer, teknedeki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 27 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

İnsan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturma başlatılırken, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Tunus’a gidiyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

İstatistiklere göre 2023'ün ilk 11 ayında Tunuslu yetkililer, 69 bin 963 düzensiz göçmen yakaladı. Bu sayı, 2022'nin aynı döneminde yakalanan göçmen sayısının iki katı oldu.