Lübnan-Araca drone saldırısı: 3 ölü
HABER MERKEZİ
Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, hedef alınanlar arasında Hizbullah komutanının da bulunduğu iddia edildi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hizbullah komutanı Abbas el-Dabs’ın saldırıda hedef alındığı iddia edilen haberlerde saldırının İsrail tarafından düzenlediği öne sürüldü.
El-Dabs’ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.