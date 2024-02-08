Politika

Lübnan-Araca drone saldırısı: 3 ölü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Lübnan drone saldırısı

HABER MERKEZİ

Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, hedef alınanlar arasında Hizbullah komutanının da bulunduğu iddia edildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hizbullah komutanı Abbas el-Dabs’ın saldırıda hedef alındığı iddia edilen haberlerde saldırının İsrail tarafından düzenlediği öne sürüldü.

El-Dabs’ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv