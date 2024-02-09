İzmir’de feci kaza: 3 ölü, 11 yaralı

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İzmir’in Torbalı ilçesinde tırın servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, Torbalı ilçesinde meydana geldi.

Torbalı’dan İzmir istikametine giden tırın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, Torbalı yönüne giden servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, minibüsteki Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A.'nın (42) hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralılara ilk müdahale yaptı. Tır şoförü ve servis minibüsündeki toplam 12 yaralı, daha sonrada ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralanan Mesut P. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.