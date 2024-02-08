Iraklı yetkiliden ABD çıkışı: Haşdi Şabi komutanlarının hedef alınmasına karşı tedbir alacağız

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, federal hükümetin, Haşdi Şabi komutanı Ebu Bakır Sadi'nin öldürülmesine yanıt vermek için "uygun" tedbirler alacağını vurguladı.

Araci, Irak haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ebu Bakır Sadi'nin öldürülmesi bir suçtu ve Irak Hükümetinin kararı açık ve net, Uluslararası Koalisyonun misyonuna son vereceğiz.” dedi.

Haşdi Şabi komutanının öldürülmesinin “korkakça” bir eylem olduğunu söyleyen Araci, Irak'ın egemenliği ve resmi güvenlik kurumları hedef alındığını ifade etti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci, bu tür saldırının Irak ile ABD arasındaki müzakereleri etkileyeceğini de vurguladı.

7 Şubat 2024’te Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü aktarılmıştı.

Haşdi Şabiye bağlı Nujaba Hareketi ise saldırılara karşı Irak Hükümetine kararlı bir duruş sergilemesi çağırısında bulunmuştu.

Irak Güvenlik Medya Ağı da söz konusu saldırıyla ilgili özel bir teknik ekip tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Irak Hizbullahı, yaptığı açıklamada saldırıda, Ebu Bakır Sadi ve Erkan Aliawi adlı 2 Haşdi Şabi sorumlusunun yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.