AK Partili Yavuz: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir şey yok

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine dair, "Biz onlara ayıracak vaktimiz yok. Murat Kurum’un bayrağı devralacağı günü bekliyoruz." yorumunda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, konuk olduğu televiyon programında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine dair açıklama yapan Yavuz, "Biz kendi alanımızda işleri ortaya koyarken onlara ayıracak vaktimiz yok. Bizim adayımız İstanbullu hemşerilerimizle uyuşabilecek, projeleri ile fetret dönemini telafi edecek Murat Kurum başkanımızın bayrağı devralacağı günü bekliyoruz. İstanbul’u Murat Kurum’la alacağız." dedi.

Partisinin yerel seçime hazırlıklarına değinen Yavuz, “Biz anketlerle başlayan, temayüllerle devam eden bir adaylık süreci belirledik. Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. Sürecin nasıl işletileceği, hangi kriterlere göre adayların belirleneceği gibi hususlarda çok net kararlar alıyoruz. Akşamdan sabaha aklımıza geldiği gibi iş tutmuyoruz. Bir karar verdiysek bir emek var. Verilmiş karardan dönmek kolay değil.” ifadesini kullandı.

Muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştiren AK Partili Yavuz, Halkm”CHP, 6’lı Masa’yı da çözdü. (CHP) Sorun giderici olamaz, bir parti gibi davranmıyor.” dedi.

“AK Parti’nin, bir Türkiye partisi olduğunu” söyleyen Yavuz, “Bizim Kürt sorunumuz yok. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Maliye Bakanımız Kürt. CHP Bir en sağda bir en solda. Biz dava hareketiyiz. Bir karar verildiyse uymak boynumuzun borcudur. CHP’nin nerede durduğu belli değil.” diye konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk KRT'de katıldığı programda Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusunda bulunması ardından da adaylığını çekmesi konusunda Demirtaş'a hak verdiğini söylemişti.

Ahmet Türk, "Başak Demirtaş'ın tutumu bence doğruydu. Partiyi sahiplenecek bir tavır gösterdi. Burada önemli olan Türkiye'nin her yerinden aday çıkarılması konusunda bir mesajdı.” açıklamasında bulunmuştu.