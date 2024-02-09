DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayları belli oldu
HABER MERKEZİ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 16'sı büyükşehir olmak üzere 59 belediye eşbaşkan adayını daha açıkladı.
Sözcü Ayşegül Doğan, partisinin binasında düzenlenen basın toplantısında adayların isimlerini açıkladı.
Sözcü Doğan, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylarıın 28. Dönem Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Murat Çepni olduğunu duyurdu.
Doğan'ın açıkladığı belediye eş başkanı adayları şöyle:
- 3 ilçe belediye eş başakan adayı
Cihanbeyli belediye eş başkan adayları: Eylül Yaylacı, Hasan Ateşçi
Kulu belediye eş başkan adayları: Ayşe Özdemir, Bekir Karakurt
Akdeniz belediye eş başkan adayları: Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Arslan
- 40 il belediye eş başakan adayı
Afyonkarahisar belediye eş başkan adayları: Zehra Yalçın, Sezer Erikli
Ağrı belediye eş başkan adayları: Hazal Aras, Mehmet Akkuş
Artvin belediye eş başkan adayları: Fatma Biçer, Levent Serhan
Amasya belediye eş başkanları: Güvercin Ünaldı, Reşit Güneç
Aksaray belediye eş başkan adayları: Hanife Gedik Başer, Azad Demirağ
Bartın belediye eş başkan adayları: Leyla Danış, Kemal Eroğlu
Batman belediye eş başkan adayları: Gülüstan Sönük, Mehdi Öztüzün
Bayburt belediye eş başkan adayları: Tülay Kılınç, Recep Özmen
Bilecik belediye eş başkan adayları: Züleyha Çengel, Ömer Ege
Bitlis belediye eş başkan adayları: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Bolu belediye eş başkan adayları: Birsen Baş - Veli Saçılık
Burdur belediye eş başkan adayları: Fatma Arslan – Tamer Kaş
Çanakkale belediye eş başkan adayları: Canan Aytaç - Çetin Avcı
Çankırı belediye eş başkan adayları: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Düzce belediye eş başkan adayları: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Edirne belediye eş başkan adayları: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Erzincan belediye eş başkan adayları: Elmaz Tolmaç, Birhat Onur
Giresun belediye eş başkan adayları: Feride Kızgit – Ümit Bozan
Gümüşhane belediye eş başkan adayları: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Hakkari belediye eş başkan adayları: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır belediye eş başkan adayları: Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
Isparta belediye eş başkan adayları: Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Kars belediye eş başkan adayları: Arzu Savaş Derman, Kenan Karahancı
Karabük belediye eş başkan adayları: Emine Kaya – Adnan Aksu
Kastamonu belediye eş başkan adayları: Hatice Uçar, Yakup Akyol
Kırklareli belediye eş başkan adayları: Arzu Fırat, Adnan Aygun
Kırıkkale belediye eş başkan adayları: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırşehir belediye eş başkan adayları: Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Kütahya belediye eş başkan adayları: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Niğde belediye eş başkan adayları: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir belediye eş başkan adayları: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Rize belediye eş başkan adayları: Nurettin Aydın – Semanur Akar
Siirt belediye eş başkan adayları: Safiye Alakaş, Mehmet Kayısı
Sinop belediye eş başkan adayları: Filiz Yalçın, Erol Aydemir
Sivas belediye eş başkan adayları: Semiha Şahin, Cemal Pir
Tokat belediye eş başkan adayları: Dilber Demir – Reşat Yıldız
Uşak belediye eş başkan adayları: Azize Karadağ, Ahmet Ak
Yalova belediye eş başkan adayları: Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı
Yozgat belediye eş başkan adayları: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak belediye eş başkan adayları: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
- 16 büyükşehir belediye eş başkan adayı
Antalya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır
Bursa büyükşehir belediye eş başkan adayları: Kasım Yıldırım, İnmez Erboğan
Denizli büyükşehir belediye eş başkan adayları: Cevahir Kayar, Hanife Yıldırım
Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkan adayları: Doğan Hatun, Serra Bucak
Eskişehir büyükşehir belediye eş başkan adayları: Gamze Toprak, Suat Başaraner
Kayseri büyükşehir belediye eş başkan adayları: İhsan Sarıyer, Ramziye Erener
Konya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Külbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Malatya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Sevim Şimşek, Abdulvahap Ekim
Maraş büyükşehir belediye eş başkan adayları: Fatmak Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin büyükşehir belediye eş başkan adayları: Ahmet Türk, Devrim Demir
Ordu büyükşehir belediye eş başkan adayları: Zeynep Toptaş, Yılmaz Necmettin
Sakarya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Engin Güleser, Emine Melistanta
Samsun büyükşehir belediye eş başkan adayları: İnci Aydın, Hasan İlten
Trabzon büyükşehir belediye eş başkan adayları: Leyla Üzüm, Samedin Gündoğan
Van büyükşehir belediye eş başkan adayları: Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal
İstanbul büyükşehir belediye eş başkan adayları: Meral Danış Beştaş, Murat Çepni oldu