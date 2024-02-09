DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayları belli oldu

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 16'sı büyükşehir olmak üzere 59 belediye eşbaşkan adayını daha açıkladı.

Sözcü Ayşegül Doğan, partisinin binasında düzenlenen basın toplantısında adayların isimlerini açıkladı.

Sözcü Doğan, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylarıın 28. Dönem Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Murat Çepni olduğunu duyurdu.

Doğan'ın açıkladığı belediye eş başkanı adayları şöyle:

- 3 ilçe belediye eş başakan adayı

Cihanbeyli belediye eş başkan adayları: Eylül Yaylacı, Hasan Ateşçi

Kulu belediye eş başkan adayları: Ayşe Özdemir, Bekir Karakurt

Akdeniz belediye eş başkan adayları: Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Arslan

- 40 il belediye eş başakan adayı

Afyonkarahisar belediye eş başkan adayları: Zehra Yalçın, Sezer Erikli

Ağrı belediye eş başkan adayları: Hazal Aras, Mehmet Akkuş

Artvin belediye eş başkan adayları: Fatma Biçer, Levent Serhan

Amasya belediye eş başkanları: Güvercin Ünaldı, Reşit Güneç

Aksaray belediye eş başkan adayları: Hanife Gedik Başer, Azad Demirağ

Bartın belediye eş başkan adayları: Leyla Danış, Kemal Eroğlu

Batman belediye eş başkan adayları: Gülüstan Sönük, Mehdi Öztüzün

Bayburt belediye eş başkan adayları: Tülay Kılınç, Recep Özmen

Bilecik belediye eş başkan adayları: Züleyha Çengel, Ömer Ege

Bitlis belediye eş başkan adayları: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Bolu belediye eş başkan adayları: Birsen Baş - Veli Saçılık

Burdur belediye eş başkan adayları: Fatma Arslan – Tamer Kaş

Çanakkale belediye eş başkan adayları: Canan Aytaç - Çetin Avcı

Çankırı belediye eş başkan adayları: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Düzce belediye eş başkan adayları: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Edirne belediye eş başkan adayları: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Erzincan belediye eş başkan adayları: Elmaz Tolmaç, Birhat Onur

Giresun belediye eş başkan adayları: Feride Kızgit – Ümit Bozan

Gümüşhane belediye eş başkan adayları: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Hakkari belediye eş başkan adayları: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır belediye eş başkan adayları: Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş

Isparta belediye eş başkan adayları: Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Kars belediye eş başkan adayları: Arzu Savaş Derman, Kenan Karahancı

Karabük belediye eş başkan adayları: Emine Kaya – Adnan Aksu

Kastamonu belediye eş başkan adayları: Hatice Uçar, Yakup Akyol

Kırklareli belediye eş başkan adayları: Arzu Fırat, Adnan Aygun

Kırıkkale belediye eş başkan adayları: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırşehir belediye eş başkan adayları: Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Kütahya belediye eş başkan adayları: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Niğde belediye eş başkan adayları: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir belediye eş başkan adayları: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Rize belediye eş başkan adayları: Nurettin Aydın – Semanur Akar

Siirt belediye eş başkan adayları: Safiye Alakaş, Mehmet Kayısı

Sinop belediye eş başkan adayları: Filiz Yalçın, Erol Aydemir

Sivas belediye eş başkan adayları: Semiha Şahin, Cemal Pir

Tokat belediye eş başkan adayları: Dilber Demir – Reşat Yıldız

Uşak belediye eş başkan adayları: Azize Karadağ, Ahmet Ak

Yalova belediye eş başkan adayları: Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı

Yozgat belediye eş başkan adayları: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak belediye eş başkan adayları: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

- 16 büyükşehir belediye eş başkan adayı

Antalya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır

Bursa büyükşehir belediye eş başkan adayları: Kasım Yıldırım, İnmez Erboğan

Denizli büyükşehir belediye eş başkan adayları: Cevahir Kayar, Hanife Yıldırım

Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkan adayları: Doğan Hatun, Serra Bucak

Eskişehir büyükşehir belediye eş başkan adayları: Gamze Toprak, Suat Başaraner

Kayseri büyükşehir belediye eş başkan adayları: İhsan Sarıyer, Ramziye Erener

Konya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Külbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Sevim Şimşek, Abdulvahap Ekim

Maraş büyükşehir belediye eş başkan adayları: Fatmak Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin büyükşehir belediye eş başkan adayları: Ahmet Türk, Devrim Demir

Ordu büyükşehir belediye eş başkan adayları: Zeynep Toptaş, Yılmaz Necmettin

Sakarya büyükşehir belediye eş başkan adayları: Engin Güleser, Emine Melistanta

Samsun büyükşehir belediye eş başkan adayları: İnci Aydın, Hasan İlten

Trabzon büyükşehir belediye eş başkan adayları: Leyla Üzüm, Samedin Gündoğan

Van büyükşehir belediye eş başkan adayları: Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal

İstanbul büyükşehir belediye eş başkan adayları: Meral Danış Beştaş, Murat Çepni oldu