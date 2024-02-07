Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 48 kişi tutuklandı

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İstanbul Çankırı Adliyesindeki polis noktasına düzenlenen saldırının ardından gözaltına alınan 96 kişiden 48'i tutuklanırken, 48’i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 kişinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 savcı tarafından ifadeleri alınanlardan 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 48 kişi için ise adli kontrol tedbiri istendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısının 54 olduğunu belirtti.

Tunç, "Saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştır. Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur." dedi.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahlı saldırı düzenleyen 2 DHKP/C'li, polisle yaşanan çatışmada hayatını kaybetmişti.

Saldırıda ise Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.