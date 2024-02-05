Şam'da çok sayıda patlama yaşandı

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Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun gece saatlerinde Şam’da bazı noktalara füzeli saldırı düzenlediğini belirterek, saldırının sadece maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail'in Şam çevresindeki birçok noktayı hedef alan füze saldırısının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

İsrail'in füze saldırılarının sadece maddi hasara neden olduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda füzenin düşürüldüğü aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail savaş uçaklarının gece saat 01.00'de Şam'da yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu çok sayıda noktayı hedef aldığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevine göre İsrail ordusu, bu yılın başından bu yana Suriye'de 7’si hava, 3’ü kara olmak üzere 10 saldırı düzenleyerek cephanelikler, bir dizi üs ve karargah dahil 28 hedefi vurdu.

Saldırılarda, 6 İran Devrim Muhafızları askeri danışmanı, 4 Lübnan Hizbullah üyesi, 3 Iraklı milis grupları üyesi ve 10 İranlı milis grupları üyesi da dahil olmak üzere en az 24 kişi öldürüldü, 7 kişi de yaralandı.