PWK'den çağrı: Kürtçe seçmeli derse başvuru süresi uzatılsın

HABER MERKEZİ

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, okullarda sunulan Kürtçe seçmeli derse başvuru süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Mustafa Özçelik’in çağrısının yer aldığı açıklamaya, PWK’nin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda yer verildi.

“Kürtçe seçmeli derse başvuru süresi uzatılmalıdır.” diyen Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“Kürtçe seçmeli ders için başvurular 12 Şubat 2024 günü son buluyor. Ama, açıktır ki, çocuklarına Kürtçe seçmeli ders başvurusu için bir çok aileye bu süre yetmemiştir.

Tüm Kürt milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı ve ilgili yetkililerle görüşerek, seçmeli ders için başvuruların 1 Mart 2024 tarihine kadar uzatılması için görüşmeler yapmalı, aktif bir çaba içinde olmalıdırlar.

Tüm Kürt aileleri de Kürtçe seçmeli ders için başvuru süresinin uzatılması ve çocuklarına Kürtçe seçmeli dersi seçmek için okul yönetimlerine başvuruda bulunmaya çağırıyoruz.”