Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisinden açıklama

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Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisi, Başbakan Mesrur ​​Barzani’nin, NBC'ye verdiği röportajdaki açıklamalarını çarpıtmaya çalışan bazı internet siteleri ve sosyal medya sayfalarının paylaşımlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bazı internet siteleri ve yerel sosyal medya sayfaları, bölgenin siyasi ve güvenlik alanına ilişkin gerçeklerden uzak, uygunsuz açıklamalar ve yorumlar yayınlayarak Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın NBC'ye verdiği son röportajındaki açıklamalarını çarpıtmaya çalıştı.” ifadesi yer aldı.

Başbakan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsünün korunması için kararlı duruş sergilediği belirtilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini vurgulandı.

Açıklamanın devamında, “Düşmana karşı saklanmak, kendini kandırmak tehlikeyi ve tehditleri azaltmaz. Bu nedenle herkesin Kürdistan Bölgesi topraklarına ve halkına karşı sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir.” denildi.