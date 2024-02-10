Politika

Mesrur Barzani'den İlham Aliyev'e tebrik

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Mesrur Barzani ile İlham Aliyev’in COP28’deki görüşmesi
Mesrur Barzani ile İlham Aliyev’in COP28’deki görüşmesi
kürdistan Kürdistan Bölgesi İlham Aliyev Mesrur Barzani Azerbaycan

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, İlham Aliyev'e yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir tebrik mektubu gönderdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'e bugün, tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

​​Açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, Aliyev’e yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle "en sıcak tebriklerini" ileterek, görevinde başarılar diledi.

Mesrur Barzani’nin mesajında, Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu yinelediği belirtildi.

İlham Aliyev, 7 Şubat 2024’te Azerbaycan’da yapılan seçimlerde oyların yüzde 92’sinden fazlasını alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

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