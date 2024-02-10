Motorine büyük zam geliyor

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Motorin fiyatlarına, 13 Şubat gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 3 TL zam bekleniyor.

NTV'nin sektör kaynaklarından aktardığına habere göre motorine, 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL 56 kuruşluk zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 39,37 TL'den satılıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 TL 38 kuruşluk zam gelmişti.

Zamla birlikte motorinin TL fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.