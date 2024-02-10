KDP Fraksiyonu Başkanı: Irak'ın koalisyon güçlerinin askeri yeteneklerine ihtiyacı var

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Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, Irak’ın “hala Koalisyon Güçlerinin askeri ve istihbarat yeteneklerine ihtiyaç duyduğunu” belirterek, “DAİŞ ülke için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Irak Parlamentosu KDP Fraksiyonu Başkanı, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosunun bugünkü oturumunda yalnızca Irak’ın egemenliğinin ihlallerinin tartışılacağını, herhangi bir karar alınıp alınmayacağını belli olmadığını aktardı.

ABD birliklerinin Irak Hükümetinin talebi üzerine ülkeye geldiğini hatırlatan Sabri, “Çekilme kararı alınırsa bunun federal hükümet tarafından alınması ve Kanun Devleti Koalisyonu tarafından desteklenmesi gerekiyor.” dedi.

“Irak'ın koalisyon güçlerinin askeri ve istihbarat yeteneklerine ihtiyacı var.” diyen Sabri, “Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi ülkedeki durumu yeniden karmaşık hale getirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Viyan Sabri, “Irak'ta güvenlik istikrarı sağlanamadı ve DAİŞ hala ülkenin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Irak şu anda istikrarsız bir güvenlik durumundan geçiyor.” diye konuştu.

ABD askerlerini Irak’tan çekme kararından önce ülkenin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğine işaret eden Sabri, söz konusu kararın Irak'a ekonomik açıdan da zarar verebileceğini vurguladı.

Irak Parlamentosunun 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 17.00'de "Irak egemenliğine yönelik saldırı ve ihlalleri" görüşmek üzere toplanması planlanıyor. Kürdistanlı grupların ve bazı Sünni grupların oturumu boykot etmesi bekleniyor.