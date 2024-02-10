Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanelerde

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Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift hanelere yükseldi. Oran 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı.

AA'nın haberine göre 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürerek, 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselip, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı.

En fazla yaşlı nüfus İstanbul'da

Yaşlı nüfusunun en fazla olduğu il 1 milyon 238 bin 899 ile İstanbul oldu. İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın'ın da bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

İstanbul'u 576 bin 209 kişilik yaşlı nüfusu ile Ankara ve 573 bin 856 ile İzmir izledi.

En az yaşlı Bayburt'ta yaşıyor

Yaşlı nüfusun en az olduğu il ise 10 bin 365 ile Bayburt oldu. Bayburt'u 11 bin 564 ile Hakkari ve 12 bin 341 ile Kilis izledi.

Ortanca yaşta yükseliyor

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

Sinop’u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Urfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.