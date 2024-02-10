Politika

Sirwan Rojbeyani yeniden Ninova vali yardımcısı

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Sirwan Rojbeyani
Sirwan Rojbeyani
Irak Sirwan Rojbeyani KDP Irak Yüksek Seçim Komisyonu Ninova

HABER MERKEZİ 

Ninova İl Meclisi, bugün düzenlediği toplantıda, Sirwan Rojbeyani yeniden Ninova Vali Yardımcısı olarak seçti.

Ninova İl Meclisinin bugün (10 Şubat 2024) tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Sirwan Rojbeyani Ninova 1’inci Vali Yardımcısı olarak seçildi.

Toplantıda, Ninova Mwahad listesi ile Koordinasyon Çerçeve arasında ikinci vali yardımcısı konusunda anlaşmazlık yaşanırken, 2’inci vali yardımcılığını Koordinasyon Çerçevesi’nden Ömer Namık Molla kazandı.

Irak il meclisi seçimleri, 18 Aralı 2023’te Kürdistan Bölgesi dışındaki illerde gerçekleştirildi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, Ninova il meclisi seçimlerinde kullanılan 906 bin 294 oyun, 19'u erkekler, 7'si kadınlar ve 3'ü kota olmak üzere 29 sandalyeye bölündüğünü duyurmuştu.

KDP, Ninova il meclisinde 4 sandalye kazanırken, ilk kez birinci vali yardımcılığı görevini de aldı.

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