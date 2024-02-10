Yeniden Refah Partisi'nin adayları belli oldu

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara, İzmir ve İstanbul adaylarını duyurdu.

Fatih Erbakan, partisinin İstanbul adayının Mehmet Altınöz, Ankara adayının Suat Kılıç ve İzmir adayının ise Cemal Arıkan olduğunu bildirdi.

Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayı reddeden Cumhur İttifakı ortağı YRP’nin Genel Başkanı Erbakan, 2028 yılında iktidar olacaklarını öne sürdü.

Seçim kampanyalarındaki en ilginç vaadi de Erbakan, "Gençlerimiz için ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha da yaygınlaşan drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu pistlerde hız tutkularını tatmin edecekler." sözleri ile dile getirdi.

Erbakan mevcut belediyelerin içkili konserler ile LGBT etkinliklerine destek verdiğini de savundu.