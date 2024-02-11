Galatasaray'da 2 sakatlık birden

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçta 2 sakatlık birden yaşadı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson maça devam edemedi.

Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Genç futbolcu ilk yarıyı tamamlasa da ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Zaha'ya bıraktı.

Öte yandan Victor Nelsson da maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.