Kılıçdaroğlu’ndan Deniz Baykal mesajı

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ölüm yıl dönümünde andı.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden bir önceki dönem genel başkanlık koltuğunda oturan ve 84 yaşında hayatını kaybeden Antalya Milletvekili Baykal'ı ölüm yıldönümünde andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yarım asırdan fazla süren siyasi yaşamında bizlere mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bırakan, Türkiye Cumhuriyeti sevdalısı, değerli siyaset ve devlet insanı Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal'ı aramızdan ayrılışının 1’inci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”