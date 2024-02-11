Özgür Özel konuştu: Hatay'da aday değişikliği olacak mı?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır." dedi.

Devlet Mezarlığında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır." ifadesini kullandı.

"Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız." diyen Özel, "Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur." diye konuştu.

Hatay'daki protestolara da değinen Özel, "Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi.' Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır." dedi.

"Hatay'da aday değişikliği olacak mı?" sorusuna Özel, "Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örneklemli yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz." sözleriyle yanıtladı.